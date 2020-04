Covid-19

O parlamento timorense aprovou hoje por unanimidade uma resolução com medidas urgentes para responder ao impacto da covid-19, relativamente a direitos dos cidadãos, regulação do funcionamento de serviços essenciais e abastecimento de bens.

O objetivo da resolução centra-se na "aprovação de legislação e de outras medidas necessárias e urgentes, algumas com caráter temporário, de forma a assegurar que o país está preparado para responder a esta pandemia".

"No difícil momento que o mundo atravessa, [o parlamento] irá exercer, em toda a sua extensão, as competências que a Constituição da República lhe atribui, para assegurar a salvaguarda dos direitos e interesses do povo timorense", refere.