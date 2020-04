Covid-19

As duas maiores favelas da maior cidade do Brasil estão a organizar-se para combater o coronavírus covid-19, num momento em que Presidente e governos estaduais não concordam sobre as medidas a adotar.

As ruas de Heliópolis e Paraisópolis (São Paulo) continuam com milhares de pessoas a circular num país em que o Estado é pouco presente e são os líderes comunitários que tentam compensar as limitações, um cenário que torna evidente os dois "Brasis" que coexistem.

Em Paraisópolis, localizada ao lado do bairro Morumbi, um dos mais ricos da cidade, estima-se que vivam mais de 100 mil pessoas. Nas ruas centrais da comunidade, moradores circulavam normalmente e a maioria das lojas estavam abertas embora as autoridades do estado e do município tenham decretado emergência e pedido a permanência da população dentro de suas casas para travar a curva de contaminação da covid-19.