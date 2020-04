Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 1,41%, para os 4.028,57 pontos.

Na sexta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, recuou 0,52% para 3.972,71 pontos, com o BCP a liderar as descidas pelo segundo dia consecutivo e a perder no final da sessão 5,21%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram, seis subiram e duas ficaram inalteradas.