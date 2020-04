Covid-19

A Câmara de Vouzela anunciou hoje que aprovou o seu plano de reação à pandemia covid-19, que integra mais de 300 mil euros em medidas concretas de intervenção direta nas áreas social, económica e institucional.

"O executivo aprovou mais de 30 medidas que dão prioridade ao apoio dirigido às famílias e às empresas, mas também às instituições de solidariedade social, à cultura e ao desporto, com entrada imediata em vigor", refere o município, em comunicado.

Entre as medidas aprovadas estão a redução das tarifas no consumo de água, saneamento e resíduos, o reforço dos apoios às crianças e jovens no âmbito da educação e apoio ao estudo, a suspensão do pagamento das rendas habitacionais e o reforço das verbas de apoio social para compra de medicamentos e cabazes de alimentos.