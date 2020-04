Covid-19

A polícia guineense está nas ruas a obrigar as pessoas a irem para casa e quem desobedecer pode levar açoites ou ser preso, mas as autoridades afirmaram que não foi dada qualquer ordem para o uso de violência.

Contactado pela Lusa, Mário Fambé, secretário de Estado da Ordem Pública do Governo de Nuno Nabian, primeiro-ministro indicado pelo autoproclamado Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló, declarou que a medida visa "fazer cumprir o estado de emergência em vigor". no país.

Para conter a propagação do novo coronavírus, que já infetou 18 pessoas, as autoridades guineenses determinaram várias medidas, ao abrigo do estado de emergência, nomeadamente o confinamento social e a limitação de circulação de pessoas e viaturas entre as 07:00 e as 11:00 locais (menos uma hora que em Lisboa).