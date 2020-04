Covid-19

O Japão vai declarar o estado de emergência em várias regiões do país onde os casos da covid-19 estão a aumentar, incluindo Tóquio e Osaka, anunciou hoje o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

O chefe de Governo japonês anunciou ao mesmo tempo um plano para apoiar a economia do país com 108.000 biliões de ienes (915 biliões de euros) para combater as consequências da pandemia na atividade da terceira potência económica do mundo, referiu a agência de notícias AFP.

O plano prevê transferências de dinheiro para as famílias mais necessitadas e apoio às empresas e ao emprego.