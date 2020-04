Covid-19

Uma empresa de Coimbra e a Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) desenvolveram um simulador que treina enfermeiros de todo o mundo nas tomadas de decisão em doentes com covid-19, foi hoje anunciado.

"O simulador clínico virtual Body Interact permite treinar o processo de tomada de decisão dos enfermeiros que, quando confrontados com casos reais da covid-19, precisam de saber tomar decisões baseadas na melhor evidência disponível de forma rápida e eficaz", explicam as duas entidades, em comunicado enviado à agência Lusa.

Desenvolvido pela empresa Take The Wind (TTW), sediada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, em parceria com a ESEP, o simulador disponibiliza cenários clínicos em enfermagem, gratuitos e em múltiplos idiomas, que "permitem aos atuais e futuros profissionais de saúde o desenvolvimento de competências e habilidades que vão ajudar a tomar melhores decisões".