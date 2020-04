Covid-19

O município de Gouveia e a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão criaram um serviço de recolha porta-a-porta de lixo contaminado pela covid-19, foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia de Gouveia, no distrito da Guarda, a medida é justificada pela necessidade de "controlar os fatores de risco associados à gestão de resíduos sólidos urbanos, produzidos em período de tratamento de doentes ou quarentena de suspeitos de infeção por coronavírus (covid-19) no domicílio".

Para que os lixos sejam recolhidos porta-a-porta, os suspeitos ou infetados por covid-19 devem contactar a Linha de Recolha Porta a Porta Para Lixo Contaminado do Município de Gouveia, através do telefone 238 490 210 ou do telemóvel 969 374 134.