Covid-19

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 414 nas últimas horas num universo de mais de 9.198 casos registados em 51 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 360 para 414, com as infeções confirmadas a passarem de 8.536 para 9.198.

O CDC África registou também 813 doentes recuperados após a infeção.