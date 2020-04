Covid-19

O presidente da Câmara de Melgaço disse hoje à Lusa que o cordão sanitário em Parada do Monte vai manter-se até quarta-feira, dia em que "voltará a ser reavaliada a situação da aldeia com seis pessoas com covid-19".

Contactado hoje de manhã, o autarca socialista Manoel Batista adiantou que a decisão de manter o cerco sanitário na aldeia com 370 habitantes "foi tomada hoje de manhã e que será reavaliada na quarta-feira, data em que se cumprem os 14 dias de quarentena".

Manoel Batista acrescentou que, na terça-feira, "o Exército irá proceder à desinfeção das instalações do centro de saúde" daquela vila, situada no distrito de Viana do Castelo.