Covid-19

A agência de notação financeira Fitch desceu hoje o 'rating' da Nigéria para B, colocando a Perspetiva de Evolução em Negativa, no seguimento das pressões financeiras sobre as contas públicas da maior economia africana.

"A descida do 'rating' e a Perspetiva Negativa refletem o agravamento das pressões sobre as finanças da Nigéria, no seguimento da recente queda dos preços do petróleo e do choque da pandemia", escrevem os analistas na nota que acompanha a revisão do 'rating', que se mantém em território de investimento 'altamente especulativo'.

"A intensificação das pressões externas aumenta o choque de um ajustamento macroeconómico disruptivo, dada a fraca definição da taxa de câmbio pelas autoridades monetárias e a falta de margem orçamental", acrescentam, notando que estes choques "vão também aumentar os rácios da dívida pública e dos pagamentos de juros face Às receitas, que já estavam em níveis particularmente altos, e levar a uma nova recessão económica".