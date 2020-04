Covid-19

Singapura colocou quase 20.000 trabalhadores estrangeiros em quarentena nos seus dormitórios, depois de um número crescente de pessoas na comunidade ser infetada pela covid-19.

O país determinou que dois dormitórios estrangeiros fiquem em isolamento, o que significa que os milhares de trabalhadores que moram nos dois locais não poderão sair dos seus quartos por 14 dias, de acordo com um comunicado de imprensa do ministério da Saúde de Singapura divulgado no domingo.

Até agora, os dois dormitórios já registaram mais de 90 casos de covid-19.