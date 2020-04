Actualidade

Os realizadores António da Cunha Telles, Jeanne Waltz e Margarida Cardoso vão receber um total de 1,8 milhões de euros de apoio financeiro para a produção de longas-metragens, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

O montante faz parte do segundo concurso de apoio financeiro à produção de longas-metragens de ficção, referente ainda a 2019, e ao qual foram admitidas 22 candidaturas.

De acordo com decisão do júri, de 01 de abril, hoje divulgada, o apoio financeiro será repartido em partes iguais pelos projetos "Cherchez la femme", com realização de António da Cunha Telles, "O vento assobiando nas gruas", de Jeanne Waltz, e "Banzo", de Margarida Cardoso.