Actualidade

O mercado livre de eletricidade cresceu 2,8% em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, alcançando um número acumulado superior a 5,3 milhões de clientes, mais 10,8 mil do que em janeiro, divulgou hoje o regulador.

De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade, relativo a fevereiro de 2020, publicado hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o número de clientes que trocou de comercializador estando já em regime de mercado liberalizado continuou a ser superior em cerca de 14% aos que deixaram a carteira do comercializador de último recurso (CUR) para contratar um pertencente ao mercado livre.

Na análise da ERSE, este facto consolida "a tendência crescente de mudanças de comercializador no quadro do mercado livre" de eletricidade.