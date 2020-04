Covid-19

O presidente do PS comunicou hoje formalmente o cancelamento do Congresso Nacional deste partido, previsto para 30 e 31 de maio, adiantando que nova data será proposta logo que as circunstâncias da pandemia de covid-19 o permitam.

Duas semanas antes deste congresso, nos dias 15 e 16 de maio, deveriam realizar-se as eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS e dos delegados socialistas ao congresso, que assim também ficam sem efeito.

Numa carta dirigida aos militantes socialistas, à qual a agência Lusa teve acesso, Carlos César refere que o XXIII Congresso Nacional do PS deveria realizar-se no final de maio, em Portimão.