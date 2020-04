Covid-19

A organização Human Rights Watch considera que África não está a aproveitar a progressão mais lenta da covid-19 para se preparar e identifica violações de direitos humanos ligadas à luta contra a pandemia em vários países.

"O facto de a propagação em África ser mais lenta é reconfortante e daria tempo aos governos para reforçarem as infraestruturas. Infelizmente, não temos visto melhorias significativas", disse a diretora da Human Rights Watch (HRW) para África, Mausi Segun.

Numa entrevista conduzida pelo departamento de comunicação daquela organização e divulgada hoje pela HRW, Mausi Segun, natural da Nigéria, abordou as respostas dos governos africanos à pandemia de covid-19, manifestando preocupação com a conjugação de fragilidades que pode gerar "uma tempestade perfeita" no continente.