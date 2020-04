Actualidade

Portugal aumentou em 2018 o número de camas para internamento, face ao ano anterior, mas ficou ainda num nível inferior ao de 2008, tendo-se registado uma redução progressiva desta oferta no setor público, ao longo da década.

As contas são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que hoje divulga um conjunto de indicadores, por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 07 de abril.

De acordo com o INE, em 2018 existiam 230 hospitais em Portugal, mais cinco do que no ano anterior, 111 dos quais pertencentes aos serviços de saúde oficiais: 107 públicos e 4 em Parceria Público Privada (PPP).