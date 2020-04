Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, afirmou hoje que a situação "começa a ser dramática" na região autónoma, face à pandemia de covid-19, sublinhando que "já está instalada" uma emergência económica e social.

"Depois do vírus da covid, vamos ter o vírus das falências, o vírus do desemprego, o vírus da pobreza e é preciso estar preparado para esta situação", alertou, em declarações à comunicação social, após uma reunião com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, no Funchal.

José Manuel Rodrigues (CDS-PP) sublinhou que a economia do arquipélago está "totalmente dependente do exterior", em particular ao nível do turismo, que representa 25% do Produto Interno Bruto da região e é um dos maiores empregadores locais.