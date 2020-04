Covid-19

A pandemia da covid-19 vai provocar este ano em França a maior recessão económica desde o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, afirmou hoje o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire.

O ministro francês que falava hoje no Senado estimou que a pandemia ameaça acabar com a zona euro se não se limitarem as divergências económicas entre os países.

Le Maire assegurou que a contração da economia francesa será "muito acima" dos -2,2% registados em 2009, o pior número desde o pós-guerra.