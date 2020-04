Covid-19

As vendas nos super e hipermercados cresceram 7% entre 16 e 22 de março, um abrandamento face à semana anterior, enquanto as vendas de conservas aumentaram 79% na semana de declaração do estado de emergência, segundo a consultora Nielsen.

De acordo com a terceira edição do barómetro semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia de covid-19 no consumo, no total, as vendas nos super e hipermercados aumentaram 7% em termos homólogos entre 16 e 22 de março, semana em que foi declarado o estado de emergência, houve o encerramento das escolas e restrição à movimentação, designada pela Nielsen como "etapa preparação para a quarentena".

Esse crescimento fica abaixo do aumento de 65% registado de 09 a 15 de março, semana em que os portugueses começaram a preparar a despensa para a pandemia, segundo a Nielsen.