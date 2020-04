Covid-19

O sistema prisional regista, até hoje, nove infetados por covid-19, entre os quais, quatro guardas, um médico, uma enfermeira e uma auxiliar de ação médica, disse à Lusa a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Em resposta enviada hoje à agência Lusa, a Direção-Geral adianta que no sábado um guarda do Estabelecimento Prisional de Silves recebeu o resultado do teste positivo, continuando confinado em casa onde já se encontrava desde o dia 27 de março.

Foram identificados os cinco contactos próximos deste guarda/doente, que estão em isolamento profilático a aguardar a realização de testes de despiste.