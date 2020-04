Covid-19

Cerca de 150 médicos e outros profissionais de saúde foram hoje detidos pela polícia enquanto protestavam contra a falta de material de proteção para lidar com o novo coronavírus nos hospitais de Quetta, no sul do Paquistão.

"Fomos espancados como terroristas como recompensa pelos nossos serviços", disse Yasir Khan, presidente da Associação de Jovens Médicos da província do Baluchistão, da qual Quetta é capital, numa conferência de imprensa após o protesto.

As televisões paquistanesas transmitiram imagens de polícias a atacar com cassetetes os profissionais de saúde, mobilizando-os à força e colocando-os em carrinhas da polícia.