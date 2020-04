Covid-19

A fiscalização vai ser intensificada na Madeira para impedir que os residentes se desloquem entre os concelhos da ilha ou viajem para o Porto Santo, para passar a Páscoa, disse hoje o representante da República.

"A partir de quinta-feira não se pode viajar para além do município da nossa residência e nos outros dias só nos podemos deslocar para aquelas situações expressamente previstas no decreto do Governo da República, ou seja quando houver razão válida para nos deslocarmos", afirmou Ireneu Barreto, em declarações à Lusa, a propósito da pandemia da covid-19.

Na Madeira, é costume muitas famílias reunirem-se em segundas residências de que são proprietárias noutros concelhos ou na ilha do Porto Santo para passarem a Páscoa.