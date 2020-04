Covid-19

A eleição do próximo presidente do PS/Madeira, agendada para 09 de maio, e o congresso regional do partido marcado para 23 e 24 desse mês foram adiados devido à covid-19, anunciou a comissão regional dos socialistas, foi hoje anunciado.

"O Partido Socialista/Madeira decidiu adiar o congresso do partido, devido à pandemia de covid-19", pode ler-se na informação divulgada pela estrutura política na região.

O presidente da Comissão Regional refere, citado na nota, que "a atual situação de emergência causada pela pandemia de covid-19 levou à tomada de decisão de adiar estes atos".