Actualidade

O rio Lena, um afluente do rio Lis que atravessa os concelhos de Porto de Mós e Batalha, no distrito de Leiria, sofreu no fim de semana nova descarga poluente com efluentes de origem pecuária, anunciou hoje a GNR de Leiria.

Segundo o Comando Territorial de Leiria da GNR, a origem do despejo ilegal foi uma exploração animal do concelho da Batalha, que estava a descarregar o conteúdo de um tanque de armazenamento de efluentes de origem animal para uma linha de água, afluente do Lena, no sábado.

Esta é a quarta situação de poluição por efluentes agrícolas no rio Lena denunciada pelas autoridades desde o final de março.