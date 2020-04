Covid-19

O festival Tradidanças, que iria realizar-se entre 05 e 09 de agosto, em Carvalhais, no concelho de São Pedro do Sul, foi cancelado devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização deste festival - que alia tradições, dança, música e natureza - refere que "sempre primou pela sustentabilidade económica e ambiental, assumindo sempre uma atitude de responsabilidade social".

"Nas anteriores edições do festival procurámos, em conjunto com as entidades competentes, salvaguardar a segurança e a saúde pública de todos os participantes, voluntários, colaboradores, artistas e comunidade em geral, cumprindo escrupulosamente os requisitos legais, as regras e boas práticas aplicáveis", recorda.