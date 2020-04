Covid-19

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, disponibiliza três espaços de acolhimento, com um total de 207 camas, para resposta a eventuais necessidades causadas pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

O presidente da autarquia do Sabugal, António Robalo, disse à agência Lusa que as camas foram instaladas no Pavilhão Municipal (50), no Pavilhão do Agrupamento Escolar (50) e no edifício da ExpoSabugal (107).

De acordo com o autarca, o Pavilhão Municipal "está reservado para qualquer eventualidade com algum lar de idosos" do concelho, enquanto o Pavilhão do Agrupamento Escolar se destina a acolher bombeiros e elementos da proteção civil.