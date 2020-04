Covid-19

O Arte Institute e a iniciativa RHI lançaram hoje o projeto RHI Stage, com a abertura de inscrições de profissionais das artes, que permite o pagamento a artistas e a disponibilização de espetáculos, na área de mercado da plataforma RHI.

"O objetivo é reunir na plataforma 'online' RHI, artistas de todo o mundo, convidando-os a partilhar o seu trabalho" com a comunidade global, neste "período desafiante que vivemos", mas também de dar "oportunidade ao público de poder pagar aos artistas pelo seu trabalho", lê-se no comunicado hoje divulgado pela organização.

Para dar forma ao RHI Stage, no contexto do apoio às artes, na sequência da atual paralisação do setor, o Arte Institute e a iniciativa RHI - Revolution_Hope_Imagination, que surgiu em setembro do ano passado, disponibilizam a aplicação 'online' RHI Think, através da qual podem ser vistos os trabalhos dos artistas, e abrem em simultâneo as inscrições a profissionais das artes e da cultura, que queiram divulgar, através dela, o seu trabalho.