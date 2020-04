Covid-19

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Guiné-Bissau subiu de 18 para 33, anunciaram as autoridades sanitárias, que alertaram que os casos podem aumentar.

A informação foi avançada na conferência de imprensa diária de balanço da evolução da doença pelos médicos Tumane Baldé e Dionísio Cumba, do Centro Operacional de Emergência em Saúde (COES), instituição criada pelas autoridades para lidar com a pandemia de covid-19 na Guiné-Bissau.

As análises feitas nas últimas 24 horas no Laboratório Nacional da Saúde Pública, em Bissau, determinaram que 15 pessoas (nove do sexo masculino e seis do sexo feminino) testaram positivo, indicou Tumane Baldé.