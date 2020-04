Covid-19

A responsável pelo Convento de Santa Clara, em Leiria, assumiu hoje estar "muito preocupada" com o futuro das 93 freiras instaladas naquele lar, que funciona com metade do pessoal e sem material de proteção contra a pandemia da covid-19.

"Estou muito preocupada. Temos 93 pessoas aqui, todas idosas, todas entre os 70 e tal e os 90 e tal anos, e 19 funcionárias, metade das quais foi para quarentena. Se temos a infelicidade de vir alguém aqui infetado...", afirmou à agência Lusa a irmã Claudina de Carvalho Leite.

Atualmente, no convento de Leiria, que serve de lar às irmãs mais idosas, só entram as funcionárias para fazer o trabalho "mais urgente". Mas, para adensar a preocupação da responsável, duas funcionárias apresentam sintomas de contágio pelo covid-19.