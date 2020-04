Covid-19

Três em cada quatro brasileiros preferem manter-se em casa para enfrentar a pandemia de covid-19, ao contrário da posição do Presidente do Brasil, que se opõe ao isolamento e às restrições no país, segundo uma sondagem da Datafolha divulgada hoje.

A pesquisa mostrou que a maioria (76%) dos brasileiros disse preferir ficar em casa para impedir que o vírus se espalhe, mesmo que isso signifique prejudicar a economia e causar desemprego.

Apenas 18% dos entrevistados afirmaram que é mais importante acabar com o isolamento para estimular a economia do país. Outros 6% disseram não saber.