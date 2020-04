Covid-19

A Câmara do Porto aprovou hoje, por unanimidade, a criação de um fundo de apoio às associações do concelho com dificuldades de tesouraria provocadas pela diminuição ou encerramento da sua atividade em face da pandemia de Covid-19.

Inicialmente a moção propunha, entre outras medidas, a antecipação de verbas a atribuir no âmbito do Fundo de Apoio ao Associativismo para 2020, no valor de 800 mil euros, mas, na sequência da discussão da proposta na reunião de hoje do executivo municipal, a mesma foi reformulada.

Em declarações à Lusa, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, adiantou que o executivo aprovou, por unanimidade, a criação de uma linha de apoio de emergência para as associações com dificuldades de tesouraria, independentemente dos apoios concedidos no âmbito do Fundo de Apoio ao Associativismo Popular.