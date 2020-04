Covid-19

A Câmara de Castelo Branco anunciou hoje a transferência de 190 mil euros para as freguesias do concelho no âmbito das medidas de prevenção e contenção à pandemia da covid-19.

"Cada freguesia irá receber 10 mil euros, que têm como objetivo apoiar à prevenção da propagação da covid-19, designadamente na desinfeção de ruas, apoio à população mais idosa e outras ações que previnam a propagação do vírus SARS-CoV-2", explica, em comunicado, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca adianta ainda que esta é mais uma medida definida pelo município para fazer face à pandemia e sublinha que este é um momento em que é necessário dar máxima prioridade à saúde das pessoas.