Covid-19

As autoridades chinesas exigiram hoje uma retratação do Brasil após um comentário do ministro da Educação brasileiro que o país asiático descreveu como "fortemente racista" e que disse causar "influências negativas" nas relações entre os dois países.

"O lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras do Ministro da Educação, membro do Governo brasileiro. Estamos cientes de que nossos povos estão do mesmo lado para resistir a palavras racistas e salvaguardar nossa amizade", escreve o embaixador da China em Brasília, Yang Wanming, numa publicação na rede social Twitter relativo a um protesto oficial da embaixada chinesa.

A discórdia foi causada por uma mensagem do ministro da Educação brasileiro, Abraham Weintraub, que usou a personagem Cebolinha da banda desenhada "Turma da Mónica" para sugerir que a pandemia do novo coronavírus faz parte de um "plano infalível" da China para dominar o mundo.