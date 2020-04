Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra está a disponibilizar 300 litros de solução alcoólica para as 27 corporações de bombeiros do território, face à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

A CIM da Região de Coimbra, "em articulação com os comandos distritais de operações de socorro e com as respetivas federações de bombeiros, disponibilizou 300 litros de solução alcoólica aos 27 corpos de bombeiros da região, com vista a minimizar algumas dificuldades detetadas na obtenção de equipamentos adequados para fazer face à covid-19", anunciou hoje a comunidade intermunicipal, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota, esta iniciativa surgiu na sequência de uma doação da farmacêutica Hovione à CIM, "tendo-se constatado que a prioridade seria reforçar as capacidades dos corpos de bombeiros pela importância vital que representam na manutenção da prestação do socorro no território".