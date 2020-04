Covid-19

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público alertou hoje para "problemas técnicos" na proposta do Governo sobre perdão de penas até dois anos para crimes considerados menos graves e considerou que aquele diploma visa sobretudo "diminuir a população prisional".

Em declarações à agência Lusa, António Ventinhas referiu que, no âmbito da pandemia do coronavírus, o sindicato (SMMP) sugeriu ao Governo um pacote de medidas dirigidas essencialmente aos reclusos mais vulneráveis, em razão da idade ou de doença, mas que a proposta do executivo sobre o perdão de penas até dois anos "tem mais em vista a diminuição da população prisional" e a resolução do problema da sobrelotação em algumas cadeias.

"Em termos de apreciação, a proposta do Governo tem alguns problemas técnicos que têm que ser corrigidos sob pena de criarem situações pouco compreensíveis", disse António Ventinhas, observando, por exemplo, que o perdão proposto "pode ser aplicado a uma multiplicidade de penas até dois anos", de uma forma cega.