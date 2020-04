Covid-19

A Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, organizou uma rede logística de retaguarda face à pandemia covid-19, que conta com pavilhões gimnodesportivos adaptados e capacidade para 250 camas para isolamento de utentes, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquele município presidido por Vítor Pereira explica que está operacionalizar "um vasto conjunto de medidas destinadas a assegurar uma logística de retaguarda", com especial enfoque na eventual necessidade de isolamento de utentes e colaboradores de instituições particulares de solidariedade social, bem como de profissionais de saúde, segurança e socorro.

"Para tal, foram organizados espaços adaptados para receberem camas, colchões e roupas, nomeadamente nos pavilhões gimnodesportivos de Vila do Carvalho e do Unidos Futebol Clube do Tortosendo, mas também em alguns espaços de menor dimensão em cada freguesia, que servirão de acolhimento alternativo a cada uma das instituições particulares de solidariedade social locais".