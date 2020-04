Covid-19

Cerca de duas centenas de camas foram disponibilizadas em espaços municipais do concelho de Ansião, no distrito de Leiria, para servirem o apoio operacional no combate à pandemia da covid-19, informou hoje o município.

O Instituto Vasco da Gama, a Casa da Amizade, o Pavilhão Desportivo de Ansião e as antigas escolas primárias da Torre de Vale de Todos e do Marquinho foram equipadas e higienizadas de modo a responderem a uma eventual situação de emergência no concelho, informou hoje a Câmara Municipal de Ansião.

Aquelas unidades de apoio operacional e logístico podem permitir o acolhimento temporário, tanto de quem tenha de permanecer em isolamento como, por exemplo, de utentes de lares de idosos que necessitem de alternativa ao alojamento nessas instituições.