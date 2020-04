Covid-19

Um inquérito do Instituto Superior de Saúde Pública (ISPUP) junto de mais de 6.000 portugueses concluiu que têm sido realizados diariamente cerca de seis testes de covid-19 por cada mil pessoas e diagnosticado "perto de três novos casos".

Estes dados foram hoje divulgados no primeiro relatório dos 'Diários de uma Pandemia' daquele instituto da Universidade do Porto, na sequência de um inquérito em que participaram, de 23 a 30 de março, 6.791 pessoas que, durante essa semana, responderam a 23.254 questionários.

As pessoas que tiveram contacto com um caso confirmado de infeção foram as que mais realizaram testes (165 em cada 1.000), seguindo-se os participantes que contactaram a linha SNS24 (152 em cada 1.000) e os que reportaram, pelo menos, um dos sintomas associados à covid-19.