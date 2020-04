Covid-19

O festival Wash Your Hands Say Yeah, que se estreou a 29 de março, volta a dinamizar mais uma transmissão 'online', no domingo, desta feita com a participação de The Dirty Coal Train, Frankie Chavez e Adolfo Luxuria Canibal, entre outros.

A 12 de abril, o festival vai lançar o seu segundo 'live-stream', com a participação de Frankie Chavez, The Dirty Coal Train, Suave, Adolfo Luxuria Canibal com Marta Abreu, Terry Lee Hale, Budda Guedes, Ash Lewis, Rapaz Improvisado e Oclair, anunciou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Se na primeira sessão os objetivos do Wash Your Hands Say Yeah (WYHSY) estavam centrados nos conselhos sobre como lidar com a situação da pandemia da covid-19, agora, o festival pretende também "combater a solidão de quem está em casa e chamar a atenção para a situação precária com que se debatem muitos artistas", salientou a organização.