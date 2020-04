Covid-19

O governador do estado de São Paulo, o mais populoso e rico do Brasil, prorrogou até 22 de abril as medidas de distanciamento social para combater a covid-19, que incluem o fecho do comércio e serviços não essenciais.

"Anunciamos a extensão da quarentena em todo o estado de SP [São Paulo] até 22/04. A decisão foi pautada na ciência, nos maiores infetologistas do Brasil e da OMS [Organização Mundial da Saúde]. A taxa de ocupação de leitos no estado de SP é de 50% hoje. Sem medidas de isolamento social, faltariam 3 mil leitos", anunciou, na sua conta na rede social Twitter, o governador de São Paulo, João Doria.

Em comunicado, o governador acrescentou que não será admitida qualquer aglomeração no estado.