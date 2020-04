Covid-19

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) garantiu hoje que tem "dialogado" com o Governo sobre medidas que "permitam evitar o colapso financeiro dos operadores" e também "prejuízos maiores aos utentes".

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da ANTROP, Eduardo Caramalho, garantiu que o tema está "em cima da mesa e a ser trabalhado", aplaudindo operadores privados que "mesmo com os utentes a viajarem sem pagar, têm feito um esforço enorme para assegurar o mínimo de transportes possível".

"A ANTROP tem dialogado com o Governo e com as autoridades, está preocupada, atenta e está a tentar junto do Governo encontrar formas para financiar o mínimo de transportes possível", disse Eduardo Caramalho.