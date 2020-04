Covid-19

A Madeira prepara-se para distribuir 250 mil máscaras pela população, numa altura em que as estimativas oficiais apontam para perdas do PIB de 430 milhões de euros por mês, devido à pandemia de covid-19, indicou hoje o chefe do executivo.

"Numa situação de paralisia, a região perde cerca 430 milhões de euros por mês em termos de Produto Interno Bruto. É isto que está estimado", disse Miguel Albuquerque, em videoconferência, no Funchal, sublinhando que a paragem dos setores da construção civil e turismo - os maiores empregadores da região - representam uma perda diária de oito milhões de euros.

"Por mês, [são] 130 milhões a construção civil e cerca de 112 milhões de euros o turismo", esclareceu.