Covid-19

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) defendeu hoje que as limitações aos direitos de deslocação deverão ser mantidas "mais algum tempo", sobretudo na população com mais de 60 anos, para impedir "o aumento descontrolado de casos" de covid-19.

O CNS reuniu-se hoje extraordinariamente para analisar a evolução da pandemia covid-19 e a eventual retoma às atividades no país da qual resultou uma apreciação conjunta divulgada à agência Lusa.

Os membros do Conselho Nacional de Saúde consideram que a informação disponível é insuficiente para, na sua qualidade de órgão consultivo do Governo na definição de políticas de saúde, poder propor respostas à pandemia covid-19, designadamente no que respeita à reabertura das escolas.