Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que, no seu caso, "é de bom senso" usar máscara em certas situações por ser do grupo de risco pela idade e por "circunstâncias respiratórias".

O chefe de Estado, que respondia a questões dos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, recusou contudo entrar no debate sobre a obrigatoriedade ou não do uso de máscaras para combater a propagação da covid-19, matéria que realçou que "compete às autoridades sanitárias nacionais e internacionais".

"Estando em curso um processo de definição de uma posição por parte das autoridades sanitárias, não deve o Presidente estar a pronunciar-se sobre uma matéria que é da competência das autoridades sanitárias", reiterou.