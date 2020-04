Covid-19

(CORREÇÃO) Genebra, 06 abr (Lusa) - Paul McCartney, Billie Eilish e Eddie Vedder são alguns dos artistas que vão participar, no dia 18 de abril, na emissão global de um concerto solidário com os profissionais que lutam contra a pandemia da covid-19, anunciou a organização.

"One World: Together at Home"/"Um só Mundo: Juntos em Casa", com curadoria de Lady Gaga, visa angariar fundos para o combate à Covid-19, e vai ser transmitido via Internet, e por vários canais de televisão, entre os quais a MTV Portugal, que iniciará a emissão no dia 18 de abril, sábado, à uma da manhã (01:00, hora local).

A iniciativa foi anunciada hoje durante a conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia da Organização Mundial de Saúde (OMS), e realiza-se em parceria com a organização Global Citizen.