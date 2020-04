Covid-19

Os presidentes do Conselho Europeu, Eurogrupo, Comissão Europeia e Banco Central Europeu pediram hoje aos ministros das Finanças da zona euro para serem "engenhosos e construtivos" nas respostas à crise da covid-19, recordando os "instrumentos e instituições existentes".

Um dia antes da reunião decisiva do Eurogrupo, na qual os ministros das Finanças da zona euro vão tentar aproximar posições e chegar a uma resposta comum à crise gerada pela covid-19, os quatro responsáveis apelam em comunicado para que "se examinem todos os instrumentos possíveis de forma engenhosa e construtiva".

Numa nota de imprensa divulgada após uma videoconferência realizada esta tarde, os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, do Eurogrupo, Mário Centeno, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacam que "há muito espaço para a solidariedade entre os instrumentos e instituições existentes".