Covid-19

O Governo de São Tomé anunciou hoje a suspensão das ligações aéreas e marítimas com a Região Autónoma do Príncipe e de visitas a doentes, lares de idosos e a presos, para evitar a propagação do novo coronavírus.

As medidas, aprovadas em reunião extraordinária do Conselho de Ministros, surgem horas depois de terem sido anunciados os primeiros quatro casos positivos de infeção por covid-19 no país.

O pacote de iniciativas foi anunciado aos jornalistas pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Wando Castro, e incluem, igualmente, o encerramento de todos os restaurantes, bares, cafés, pastelarias e 'roulottes', com exceção dos estabelecimentos que tenham entrega ao domicílio.