Actualidade

A bolsa nova-iorquina fechou hoje em forte alta e a intensificar os ganhos pouco antes do fecho, graças ao crescente otimismo dos investidores com o desenvolvimento da situação da pandemia nos EUA e no mundo.

Os resultados provisórios do fecho indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 7,59%, para os 22.649,74 pontos, e o tecnológico Nasdaq subiu 7,33%, para as 7.913,24 unidades.

RN // SR