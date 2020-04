Covid-19

Mais de cem organizações não-governamentais (ONG) lançaram hoje um apelo para que os pagamentos da dívida dos países pobres, cujas finanças estão assoberbadas pelo combate à covid-19, sejam cancelados, incluindo aos credores privados.

"As organizações pedem o cancelamento imediato dos pagamentos da dívida aos países em desenvolvimento em resposta à crise económica e de saúde", disse o economista-chefe da ONG britânica Comité para o Jubileu da Dívida, Tim Jones, à Lusa.

O documento, enviado ao Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e governos do G20, defende várias medidas para cancelar o pagamento da dívida dos países em desenvolvimento e defende "a criação de um processo para trazer o peso da dívida para níveis sustentáveis através do cancelamento geral da dívida nos próximos anos", acrescentou o diretor do departamento de políticas públicas da ONG britânica.